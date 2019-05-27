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Son dakika! MSB: Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin - Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör hedefleri vuruldu

27 Mayıs 2019, Pazartesi 09:36 Son Güncelleme:
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Son dakika! MSB: Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce çeşitli amaçlarla kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirdi.

AA

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