Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce çeşitli amaçlarla kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirdi.

AA