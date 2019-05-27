Son dakika! MSB: Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin - Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör hedefleri vuruldu
Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce çeşitli amaçlarla kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirdi.
AA