Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatları neticesinde PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

AA



