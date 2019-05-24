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Son dakika! MSB: Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

24 Mayıs 2019, Cuma 17:02 Son Güncelleme:
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Son dakika! MSB: Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatları neticesinde PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

AA


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