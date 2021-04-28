Son dakika! MSB kaynaklarından 'İncirlik Üssü' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Adana'daki İncirlik Üssü'nde Türk bayrağının 24 saat gönderde olduğunu ve hiçbir zaman inmediğini vurguladı.

Bakanlık kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak nitelemesinin ardından gündeme gelen İncirlik Üssü'ne ve bu üsteki ABD bayraklarının indirilmesi gerektiğine yönelik tartışmaları değerlendirdi. İncirlik Üssü'ndeki belirli tesislerin kullanımının, Türkiye ile ABD arasında 29 Mart 1980'de imzalanan 'Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'na göre yürütüldüğü belirtildi. Bu anlaşmanın, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İncirlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri tesislerinde müşterek savunma tedbirlerine katılması için Birleşik Devletler Hükümeti'ne izin verir' hükmünü içerdiği kaydedildi.

Bakanlık kaynakları, "İncirlik Üssü, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Hava Kuvvetleri üslerimizden biridir, Türk üssüdür, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devletine aittir. Şanlı bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir ve hiçbir zaman da inmemiştir. İncirlik'te bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı, hiyerarşik olarak Eskişehir'de konuşlu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, daha sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlıdır. Üs Komutanlığı görev ve vazifesini, üs komutanının emir ve komutasında icra etmektedir. 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında ABD'nin dışında İspanya, Katar ve Polonya'ya ait unsurlar bulunmaktadır. Üsten Doğal Kararlılık Harekâtı da desteklenmektedir" açıklamasında bulundu.



