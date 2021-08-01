Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda ; Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınlarının Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 ile görüntülendiği ifade edildi.

MSB'den yapılan açıklama:





Uzaydaki gözümüz olan yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi.

Marmaris’in Göktürk Uydusu ile uzaydan çekilmiş görüntüsü









Manavgat ‘ın Göktürk Uydusu ile uzaydan çekilmiş görüntüsü















