Türkiye Son dakika: MSB, Manavgat ve Marmaris'teki yangınları uzaydan görüntüledi

Son dakika: MSB, Manavgat ve Marmaris'teki yangınları uzaydan görüntüledi

Türkiye

Son dakika: MSB, Manavgat ve Marmaris'teki yangınları uzaydan görüntüledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi. İşte yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2 ile Marmaris ve Manavgat'ın uzaydan çekilen görüntüleri...

01 Ağustos 2021, Pazar 11:28 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda ; Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınlarının Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 ile görüntülendiği ifade edildi.

MSB'den yapılan açıklama:


Uzaydaki gözümüz olan yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi. 

Marmaris’in Göktürk Uydusu ile uzaydan çekilmiş görüntüsü 



Manavgat ‘ın Göktürk Uydusu ile uzaydan çekilmiş görüntüsü



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