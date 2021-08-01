Son dakika: MSB, Manavgat ve Marmaris'teki yangınları uzaydan görüntüledi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi. İşte yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2 ile Marmaris ve Manavgat'ın uzaydan çekilen görüntüleri...
01 Ağustos 2021, Pazar 11:28 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda ; Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınlarının Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 ile görüntülendiği ifade edildi.
MSB'den yapılan açıklama:
https://twitter.com/tcsavunma/status/1421738755237494787
Uzaydaki gözümüz olan yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi.
Marmaris’in Göktürk Uydusu ile uzaydan çekilmiş görüntüsü
https://twitter.com/tcsavunma/status/1421738767958880263
Manavgat ‘ın Göktürk Uydusu ile uzaydan çekilmiş görüntüsü
https://twitter.com/tcsavunma/status/1421738784551493638