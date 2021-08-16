Türkiye Son dakika! MSB: Metina bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB: Metina bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika! MSB: Metina bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Haberi, Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 18:05 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



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