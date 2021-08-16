Son dakika! MSB: Metina bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Haberi, Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 18:05 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1427281378085851139?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1427281378085851139%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2Fson-dakika-msb-duyurdu-4-terorist-etkisiz-hale-getirildi-41874512