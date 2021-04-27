Son dakika… MSB o anları paylaştı! Havaya uçtular! 3 PKK’lı…

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu ile PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Komandolarımızın arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 37 OLDU

Böylece Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı 37 oldu.''

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