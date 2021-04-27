Son dakika… MSB o anları paylaştı! Havaya uçtular! 3 PKK’lı…
Gelen son dakika haberine göre Kuzey Irak'ta Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. MSB, operasyonun görüntülerini paylaştı.
27 Nisan 2021, Salı 12:53 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu ile PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Komandolarımızın arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 37 OLDU
Böylece Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı 37 oldu.''
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