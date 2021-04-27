Türkiye Son dakika… MSB o anları paylaştı! Havaya uçtular! 3 PKK’lı…

Son dakika… MSB o anları paylaştı! Havaya uçtular! 3 PKK’lı…

Türkiye

Son dakika… MSB o anları paylaştı! Havaya uçtular! 3 PKK’lı…

Gelen son dakika haberine göre Kuzey Irak'ta Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. MSB, operasyonun görüntülerini paylaştı.

27 Nisan 2021, Salı 12:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu ile PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Komandolarımızın arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 37 OLDU

Böylece Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı 37 oldu.''


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Hrant ve Etyen Meclis’te konuşmuştu
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye karşıtlığı iyice büyüyecek
Hakan Çelik
Murat Çelik
Biden’ın tercihi ve bundan sonrası
Murat Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Filozof Atakan yeniden ortaya çıktı! Kariyer planını tamamen değiştirmiş