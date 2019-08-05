Son dakika: MSB'den "Güvenli Bölge" açıklaması

MSB: "Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler saat 10.00'da başladı."

05 Ağustos 2019, Pazartesi 10:09 Son Güncelleme:
A A
Son dakika: MSB'den 'Güvenli Bölge' açıklaması

Suriye’nin kuzeyinde tesisi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler başladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Suriye’nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge’ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara’da başlamıştır" ifadesine yer verildi. AA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...