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Son dakika! Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına saldırı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına top/havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

16 Haziran 2019, Pazar 10:41 Son Güncelleme:
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Son dakika! Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına saldırı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir.

Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür.

Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 

Durum yakından takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur


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