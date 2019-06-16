Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir.

Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür.

Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Durum yakından takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur



