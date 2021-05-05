Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi.' dedi.

Bakan Akar, 'Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Her zaman, her olayda mutlaka idari ve adli bir soruşturma yapılıyor."' ifadelerine yer verdi.



