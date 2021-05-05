Son dakika: MSB'den Pençe operasyonları açılaması! Bakan Hulusi Akar duyurdu
Son dakika haberine göre; Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız' dedi.
05 Mayıs 2021, Çarşamba 09:41 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi.' dedi.
Bakan Akar, 'Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Her zaman, her olayda mutlaka idari ve adli bir soruşturma yapılıyor."' ifadelerine yer verdi.
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