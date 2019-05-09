Son dakika! MSB'den Tel Rıfat açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki birliklere, Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

09 Mayıs 2019, Perşembe 16:28 Son Güncelleme:
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Son dakika! MSB'den Tel Rıfat açıklaması

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza, Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

DHA

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