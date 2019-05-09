Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza, Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

DHA