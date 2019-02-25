Sınav, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri kapsamında Bakanlık ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı arasında imzalanan protokole göre yapılacak.

Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığı yazılı sınav soruları aynı sorulardan oluşacaktır. Yazılı sınava katılmak isteyen ve aşağıda belirlenen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları 28 Şubat-11 Mart 2019 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) elektronik ortamda alınacak.

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şöyle belirlendi:

"Genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10."

Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Adaylar, 180 lira sınav ücreti yatıracak.

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınav Kılavuzu İçin Tıklayınız.

Yazılı sınav, 21 Nisan 2019 Pazar günü saat 10:15’te gerçekleşecek.

• Adana

• Afyonkarahisar

• Ankara (Altındağ-Mamak)

• Ankara (Çankaya)

• Ankara (Yenimahalle)

• Antalya

• Aydın

• Balıkesir

• Bolu

• Bursa

• Çanakkale

• Çorum

• Denizli

• Diyarbakır

• Edirne

• Elazığ

• Erzincan

• Erzurum

• Eskişehir

• Gaziantep

• Hatay

• Isparta

• Mersin

• İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

• İstanbul-2 (Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy)

• İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kâğıthane/Sarıyer)

• İstanbul-4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

• İstanbul-5 (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)

• İzmir/Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)

• İzmir/Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

• Kars

• Kayseri

• Kırşehir

• Kocaeli

• Konya

• Kütahya

• Malatya

• Manisa

• Kahramanmaraş

• Mardin

• Muğla

• Muş

• Niğde

• Ordu

• Rize

• Sakarya

• Samsun

• Sivas

• Tekirdağ

• Tokat

• Trabzon

• Şanlıurfa

• Van

• Zonguldak

• Kırıkkale

• Batman

• Karabük

illerinde oluşturulan sınav merkezlerinde yapılacaktır.