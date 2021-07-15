Müge Anlı'nın programında da günlerce konuşulan Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konya'da Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen'in (55) 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltılar devam ediyor. Son olarak çiftin yanlışlıkla öldürülmesiyle ilgili iddia değerlendirildi ve iki kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 26’ya yükseldi.

Olay, 3 Eylül 2018’de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Çiftin kızları Büşra Büyükşen'in (24) iddiasına göre, saldırgan Büşra Büyükşen'e de tüfeğin dipçiğiyle vurdu. Ölmüş gibi davranıp kurtulduğunu öne süren Büşra Büyükşen, yoldan geçen komşularının aracına binip, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ İÇİN JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU

Jandarmanın yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü çalışmalarda, katil zanlısına ulaşılamadı. Çiftin çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen ise cinayetin aydınlatılabilmesi için sosyal medyada ve katıldığı televizyon programlarında anne ve babasının katilini aradı. Osman Büyükşen’in girişimlerinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı’nın talimatıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde kurulan özel ekip, cinayetin çözülmesi için başlatılan çalışma kapsamında İsmil Mahallesi’ndeki birçok adrese operasyon düzenledi.

HTS VE WHATSAPP YAZIŞMALARINA İNCELEME

Gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki sorgularına, çok yönlü devam ediliyor. Jandarmanın, ailelerin olay günü, öncesi ve sonrasına ait HTS kayıtları ile WhatsApp görüşme dökümlerini ortaya çıkardığı ve bununla ilgili sorgulamalar yaptığı öğrenildi. Ekiplerin, cinayet silahına yönelik adreslerde ele geçirilen av tüfeklerini de incelemeye aldığı belirtildi.

MÜGE ANLI'DA BÜYÜKŞEN CİNAYETİYLE İLGİLİ 3 İDDİA

Büyükşen cinayetinde iddia 1: Talihsiz çift yanlışlıkla öldürüldü

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında gündeme gelen ilk iddia talihsiz çiftin yanlışlıkla öldürülmüş olabileceğiydi.

Ortaya atılan iddiaya göre, Büyükşen çiftini öldüren kişi ya da kişilerin amacı bir başkasını öldürmekti. Evler arasındaki benzerlik nedeniyle Metin – Necla Büyükşen çifti cinayete kurban gitti. Olayla ilgili İsmil sakinleri, "Büyükşen ailesinin evinin yakınında, sorunlar yaşayan bir aile var. Bu ailede yasak ilişki ve tefeciden alınan borç konuşuluyor. Bu nedenle yanlışlıkla işlenen bir cinayet olabilir" iddiasını ortaya attı.

Öldürülen Necla Büyükşen'in kız kardeşi Kamuran Büyükşen ise bu iddianın doğru olmadığını savundu. Çifte cinayette ablasını kaybeden kız kardeş, "Bu iddiaları ortaya atan kişi Betül'ün annesi. Hedef şaşırtmaya çalışıyorlar" sözlerini kullandı. Betül Büyükşen, iddianın annesi tarafından dile getirildiğini doğrularken anne Alime Büyüktorcan, "Kamuran yalan söylüyor. Ben de bir yerlerden duydum. Zaten bu iddialar sürekli konuşuluyordu" diye konuştu.

Büyükşen cinayetinde iddia : Çifti gizli görev yüzünden öldü

Programda ortaya atılan bir diğer iddiaysa kan dondurdu. Muammer Büyüktorcan'ın bulduğu sözde hocanın söylediklerine göre, cinayeti işleyen Afganistan ve Suriye uyruklu kişilerdi. Metin Büyükşen'in İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir camii cemaatinden gizli görev aldığını öne süren sözde hoca, "Metin Büyükşen gizli görevi yerine getiremeyince öldürülmesine karar verildi. Onu öldürmek isteyen cemaat Konya'daki Afgan ve Suriyeli komşularıyla anlaştı" dedi.

Muammer Büyüktorcan'ın damadı Uğur Büyükşen'i de kendisine getirdiğini ifade eden sözde üç harfli hocası, çiftin oğullarını da cinayetin Afgan ve Suriyeli kişiler tarafından işlendiğine ikna ettiğini söyledi.

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan sözde hocanın kızı ise babasının sözlerine itibar edilmemesini istedi. Müge Anlı da sözde hocayla ilgili çok önemli bir gerçeği atv ekranlarında paylaştı. Anlı, "Güya üç harflilerle diyalog kuran bu kişi daha önce büyü çıkarma iddiasında bulunarak iki kadını taciz etmiş" sözlerini kullandı.

İddia 3: Yasak aşk Büyükşen çiftini ölüme götürdü

Günün dikkat çeken iddialarından bir diğeriyse Büyükşen çiftinin komşuları Osman Büyükdoğrucan ile gelinleri Betül Büyükşen arasında bir ilişki olduğuna dairdi. İsmil'de konuşulan iddianın geçmişinin cinayetten daha eski olduğu öğrenildi. Büyükşen ailesiyle sık sık bir araya geldiği söylenen Büyükdoğrucan'ın cenaze evine hiç uğramaması da şüpheleri arttırdı. Betül Büyükşen, daha önce bu iddiayı hiç duymadığını belirtti.

Büyükşen, "Osman Büyükdoğrucan benden yaşça büyük. Ben sadece babamla bir araya geldiklerinde çay demlerdim. Onun haricinde telefon numarası bile bende yok" diye konuştu.



