Türkiye günlerce Büyükşen cinayetini konuştu. Müge Anlı'da masaya yatırılan korkunç olay 3 yıl sonra çözüldü. Kiralık katillerin yanlış eve girdiği ortaya çıkan olayla ilgili zanlılar tutuklandı. Çifte cinayetin tek tanığı Büşra Büyükşen ve Osman Büyükşen sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Ağabeyi ile fotoğraf paylaşan Büşra Büyükşen şok bir anket yaptı. İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı.

Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.

Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.

Canlı yayında o çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Türkiye'nin konuştuğu olayda aydınlatılmaya çalışılıyor.









ÖZEL EKİP KURULMUŞTU!

Evlerinde hunharca öldürülen Büyükşen çiftinin katilleri henüz bulunamadı. Olaya ilgili 'özel ekip' kuruldu. Konu araştırılıyor.

MÜGE ANLI BETÜL BÜYÜKŞEN'İ YALANLADI!

Büyükşen çifti cinayetinde şüpheli olan Betül Büyükşen bir diğer şüpheli olarak görünen Mehmet Ali arasında gönül ilişkisi iddia edildi.

Betül Büyükşen, "Mehmet Ali'yi ben değil, kız kardeşim aramış. O da Büşra ile konuşmuş dedi. Anlı'da, cinayet günü Mehmet Ali'nin telefonu açmadığını söyleyerek Büyükşen ailesinin gelini Betül'ü yalanladı.

BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİN KATİLİ EVLERİ KARIŞTIRMIŞ!

Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kiralık katilin asıl hedefinde bulunan Hüseyin K. ile Büyükşen çiftinin evlerinin sokağın köşesinde olması ve her iki evin de bahçe kapılarının mavi olması nedeniyle evleri karıştırıp yanlış eve girdiği ortaya çıktı.

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürülmüş, çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtulmuştu.Konya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu katilin evleri karıştırdığı şüphesi üzerinde durulmuş, bunun neticesinde de yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden cinayeti azmettiren Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım eden kuzenler Mustafa ve Zekeriya Okşen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

KATİL EVLERİ KARIŞTIRDI! MAVİ KAPI!

Kar maskeli ve susturucu kullanan katilin yanlış eve girmesinin nedeni de ortaya çıktı. Afganistan uyruklu olduğu değerlendirilen kiralık katile evin adresi ve özellikleri telefonla tarif edildi.

Katil sokağın köşesinde bulunan mavi bahçe kapılı Hüseyin K.'ya ait ev yerine yine başka sokağın köşesinde bulunan mavi bahçe kapılı Büyükşen çiftinin evine girdiği belirtildi.

ŞOK ANKET!

Ağabeyi Osman Büyükşen ile fotoğraf paylaşan Büşra Büyükşen'den şok bir paylaşım geldi. Büyükşen instagram hesabından 'Helallikler verilmeli mi?' diye anket yaptı. Bu paylaşımı ise şaşırttı.

BÜŞRA BÜYÜKŞEN ‘HİÇ KİMSEYE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM’ DEMİŞTİ

Sosyal medya paylaşımından önce, Büşra Büyükşen,DHA’ya konuşmuştu. Büyükşen, olayın başından itibaren yaşananları doğru olarak anlattığını, ancak birçok kişinin kendisine inanmadığını belirtmişti. Büyükşen, ”Ben en başımdan beri yaşadıklarımı anlatmaya çalıştım. Yardımcı olmaya çalıştım; ama katil, bırakın annemle babamı, bizim köyle alakası olmayan, bağlantısı olmayan bir insan. Elimden geldiğince yardımcı olmaya, hatırlamaya çalıştım. Ancak buna rağmen olayın çözülmüş olması mucizevi bir şey demişti.

3 yıldır baskı altında olduğunu ve çok zor bir süreç yaşadığını belirten Büyükşen, ”Bu 3 yıl benim için çok zor geçti. Baskı altındaydım. Bana, ‘Sen çok film izliyorsun’ diyenler oldu, ‘Tutturdun bir türküyü’ diyenler oldu.’ Bırak artık bu hikayeyi gerçekleri anlat’ diyen oldu. Televizyona çıktıktan sonra hadsizce yanıma gelip, ‘Konuş’ diyen insanlar oldu. ‘Keşke sende ölseydin’, diyenler oldu. İntihara sürükleyenler oldu. Çok şey yaşadım ve sabrettim. Allah yüzümüze güldü ve elhamdülillah çözüldü. Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Sosyal medyada bile bana hakaret ve küfredip, insanlık dersi vermek isteyenler oldu. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum” diye konuşmuştu.



