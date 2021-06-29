Son dakika haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı. İsyan ettiği anlar ise tüm Türkiye tarafından konuşuldu. Bügünkü canlı yayında ise telefon detayı şoke etti. Gelin Betül Büyükşen'in cinayetten sonra yaptığı iddia edilen telefon görüşmesi merak uyandırdı. Bir yasak aşka işaret eden mesajlar ise ortalığı karıştırdı. işte son dakika gelişmeleri...









MÜGE ANLI AĞLAMIŞTI

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı. Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.

MASKELİ KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜLER

Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.

JANDARMA KOMUTANINDAN BOMBA İFADELER

Canlı yayında o dönemin jandarma komutanının ifade vereceği açıklandı ve çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Türkiye'nin konuştuğu olayda aydınlatılmaya çalışılıyor. Çifte cinayetle ilgili son dakika gelişme yaşandı. Evlerinde hunharca öldürülen Büyükşen çiftinin katilleri henüz bulunamadı. Olaya ilgili 'özel ekip' kuruldu. Konu araştırılıyor.

ADETA YALVARDI!

Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayeti ile ilgili jandarma eri yayına aldı. Jandarma erin söyledikleri hem Büşra Büyükşen'i hem de Uğur Büyükşen'i kızdırdı.

Uğur Büyükşen anne babasının ölümünün ardından eve yürüyerek geldiği söylenince çileden çıktı. Stüdyoda bağırıp ağlayan Uğur Büyükşen isyan etti ve kardeşi Büşra Büyükşen'e adeta yalvardı.

Jandarmanın iddialarının ardından sinirlenerek ağlayan Büşra ve Uğur Büyükşen adeta isyan etti.

'MERAK BİLE ETMEDİN'

Jandarma er Uğur Büyükşen'e tepki göstererek, " Herkes toplandı senin kapının önüne, evin önüne jandarma arabası geldi merak bile etmedin insan bir sorar. Silah elimdeydi sana silah bile doğrultmadım" dedi ve ekledi.

"Senin annen ölmüş. Ben sana 'kimsin' dedim. 'Oğluyum' dedin. Ben gördüğümü söylüyorum" dedi.

Uğur Büyükşen ise "Ben soru sorarak ve koşarak geldim. Orada durdum.tekrar koştum ve geldim" diyerek olay gününü anlattı. Büşra ise " Beni içeri alarak sakinleştirmeye uğraştılar." dedi. Müge Anlı'nın sert tepkisiyle karşılaşan Büşra, "Haklısınız" diyerek sustu.

Ardından Büşra'ya abisi Uğur Büyükşen'den de sert tepkiler geldi.

UĞUR BÜYÜKŞEN İSYAN ETTİ

Uğur Büyükşen kardeşi Büşra'ya "Şu aklını başına al beni de sürüklüyorsun, kendine gel. İtiraf edeceksen et artık sinir hastası oldum. Ben de zan altındayım yeter artık" diyerek isyan etti. Ve ekledi "Senin yüzünden rütbeli komutanla bile kavga ediyorum."

KENDİNE GEL

Uğur, "Senin yüzünden herkesle kavga ettim. Osman abimle bile. Onların da anası babası" diye konuştu. Teyzesini kastederek Uğur, "Onların da kardeşi" dedi. Uğur, daha fazla dayamadı ve "Kendine gel ya" diyerek kendine hakim olamadı. "Yeter ya yeter" diyerek, "Ben kendimi aklamaya çalışıyorum ifade edemiyorum" dedi.

Uğur, " Ben buna hiçbir şey yapamıyorum kendinize gelin yaa" diyerek isyanını böyle dile getirdi.

BÜŞRA BÜYÜKŞEN SESSİZ KALDI

Büşra ise her zamanki gibi sessiz kalarak sadece ağlamakla ve " Ben de üzülmedim mi?" demekle yitindi.

Bügünkü canlı yayında ise telefon detayı şoke etti. Gelin Betül Büyükşen'in cinayetten sonra yaptığı iddia edilen telefon görüşmesi merak uyandırdı. Yaptığı görüşmeyi önce inkar eden Büyükşen, daha sonra ise kardeşinin kendi telefonundan arama yaptığını iddia etti. Ancak bu cevap stüdyodakileri pek tatmin etmedi. Daha sonra ise olay günü ifadaleri alan jandarma er söz aldı. Çift cinayet araştırılmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI GELİN BETÜL BÜYÜKŞEN'İ YALANLADI!

Büyükşen çifti cinayetinde şüpheli olan Betül Büyükşen bir diğer şüpheli olarak görünen Mehmet Ali arasında gönül ilişkisi iddia edildi.

Betül Büyükşen, "Mehmet Ali'yi ben değil, kız kardeşim aramış. O da Büşra ile konuşmuş dedi. Anlı'da, cinayet günü Mehmet Ali'nin telefonu açmadığını söyleyerek Büyükşen ailesinin gelini Betül'ü yalanladı.

YASAK AŞK İŞARETİ! MESAJLAR GÖNÜL İLİŞKİSİ İÇERİYOR

Cinayet sonrasında ifadeleri alan jandarma er, "Betül ile Mehmet Ali arasında geçen mesajların gönül ilişkisi içeriyordu" dedi.

BÜYÜKŞEN OLAYI NEDİR? OLAYIN GEÇMİŞİ!

İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti.

Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi.

Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu.

Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Olaydan sonra alınan Swap örnekleri, cinayet anının tek tanığı olan "Büşra Büyükşen" 'in canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor.

Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi.

Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinlerine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.























