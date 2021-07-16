Son dakika haberleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen çifti cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Konya'nın Karatay ilçesinde işlenen Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde aralarında olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve oğulları Uğur Büyükşen de gözaltına alındı.









Cinayetin çözülmesi için Büşra Büyükşen'e olayın yaşadığı o evde jandarma ekipleri tarafından keşif yaptırılırken, Müge Anlı Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili son dakika gelişmelerini paylaşmaya devam ediyor.

Öte yandan, Büyükşen çiftinin gelini Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte Müge Anlı'da Türkiye'nin gündemine gelen Metin ve Necla Büyükşen cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişme gelişmesinin ayrıntıları.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİYLE İLGİLİ 24 GÖZALTI

Konya Karatay'da işlenen Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Operasyonda aralarında saldırıdan yaralı olarak kurtulan Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen ve babası Muammer Büyükdoğrucan ile ailenin komşuları Mehmet Ali Dayanır'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından jandarmaya götürüldü ve ifadeleri alındı.

CİNAYETLE İLGİLİ ORTAYA ATILAN İDDİALAR

Hayatını kaybeden Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen'e olayın yaşandığı o evde jandarma ekipleri tarafından keşif yaptırıldı. Olayla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. İddialardan biri Büyükşen çiftinin komşularından Osman Büyükdoğrucan ile gelinleri Betül Büyükşen arasında bir ilişki olduğuna dairdi. Cinayetin bununla ilgili olduğu öne sürüldü. Bir başka iddia ise çiftin yanlışlıkla öldürüldüğü.

Olayla ilgili gözaltına alınan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen'e jandarma ekipleri tarafından olayın yaşandığı o evde keşif yaptırılmıştı.

BÜŞRA BÜYÜKŞEN'İN İLK RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

3 yıl önce yaşanan bu olayın ardından Büşra Büyükşen, ilk röportajını A Haber'e vermişti.

Büşra Büyükşen röportajda şu ifadeleri kullandı:

"O gün babam Yatsı namazından yeni gelmişti. Daha sonra işte arabadaydı, içeri aldı. Sonra geldi oturdu, hep beraber televizyon izliyordu. Önümüzde çay vardı. Kapının açıldığını gördük. Abimler geldi sandık. Çok süre geçmedi. İçeri bir adam girdi. Ne olduğunu anlamadık. Daha sonra babama hiçbir şey söylemeden ateş etti.

Babama ateş ettikten sonra silahı bize doğru doğrulttu. Daha sonra silahla uğraşmaya başladı. Tutukluk mu yaptı, ne yaptı bilmiyorum. Ben çok yalvardım. 'Yalvarıyorum vurma' diye çok bağırdım. Çaydanlığı adama fırlattım. Çaydanlığa dipçikle karşılık verdi. Ben o sırada yere düştüm.

Daha sonra adam balkona çıktı. O sıra anneme 'Kaçsana' dedim. Arka odaya çıkıp yardım çağırmak istedim. Adam arkamdan gelmiş.

Annemi vururken görmedim. Pencereye yönelirken arkamdan asıldı yatağa itti beni. 'Yalvarıyorum yapma' diye bağırdım. Dipçikle kafama vurdu. Beni rahatlıkla öldürebilirdi ama öldürmedi. Ben çok kısa süre sonra yataktan kalktım.

Odanın kapısından annemin bulunduğu odaya baktım. Kapıyı kapatmış. Tekrar odaya gitmeye cesaretim olmadı. Ben de pencereden çıktım. Daha sonra sokakta koşmaya başladım. Arkamdan araç geliyordu. O da beni jandarmaya götürdü.

"YÜZÜNDE MASKE ELLERİNDE ELDİVEN VARDI"

Jandarma eve geldi ve inceleme yaptı. Yaklaşık 1.70 boylarında. Tanıdığım bir insan değildi. Yüzünde maske vardı.Gözlerinden de tanıyamadım. Neden öldürüldüklerine dair aklımıza bir fikir gelmiyor. Siyah bir tişört ve siyah bir pantolon olduğunu, ellerinde eldiven vardı."

HTS KAYITLARI VE WHATSAPP YAZIŞMALARI İNCELENDİ

Gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki sorgularına, çok yönlü devam ediliyor.Jandarmanın, ailelerin olay günü, öncesi ve sonrasına ait HTS kayıtları ile WhatsApp görüşme dökümlerini ortaya çıkardığı ve bununla ilgili sorgulamalar yaptığı öğrenildi.

Ekiplerin, cinayet silahına yönelik adreslerde ele geçirilen av tüfeklerini de incelemeye aldığı belirtildi.

BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME: MEHMET ALİ DAYANIR KELEPÇELENEREK GÖTÜRÜLDÜ

Olayla ilgili yeni gleişmeyi Müge Anlı Instagram hesabından paylaştı. Müge Anlı'nın paylaştığı görüntülerde, Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır'ın kelepçelenerek götürüldüğü görüldü.

Sağlık kontrolüne götürülen Mehmet Ali Dayanır'ın mahkemeye çıkması beklenirken herhangi bir itirafın gelip gelmediği öğrenilemedi.

Sabah