Türkiye Son dakika: Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde katil bulundu! Şok ifade: Ben onları öldürttüm
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Son dakika: Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde katil bulundu! Şok ifade: Ben onları öldürttüm

Türkiye

Son dakika: Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde katil bulundu! Şok ifade: Ben onları öldürttüm

Müge Anlı'da gündem olan Büyükşen cinayetinde katil olduğu belirlenen 2 kişi ve azmettirici 2 kişi tutuklandı. Türkiye'nin konuştuğu Metin Necla Büyükşen cinayeti sonunda çözüldü. Müge Anlı'ya katılarak ailesinin katilini arayan Osman Büyükşen 'Gerçek katiller yakalandı. Katilin aileden çıkmaması mutlu etti.' dedi. Cinayetin azmettiricisi Abdullah Başdemir'in ifadeleri şoke etti. İşte Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi...

18 Temmuz 2021, Pazar 09:29 Son Güncelleme:
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Son dakika Müge Anlı ve Büyükşen cinayeti haberi: Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 2013'te cinayete kurban giden Metin Büyükşen (55) ve Nejla Büyükşen'in (54) doktor olan oğulları Osman Büyükşen, atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak katillerin bulunmasını istemişti. Önceki gün düzenlenen operasyonda aralarında öldürülen çiftin kızları Büşra, oğulları Uğur ve gelinleri Betül Büyükşen'in de olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Azmettirici oldukları belirlenen Esra Taş (27) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile cinayeti işledikleri belirlenen Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen tutuklandı.

Son dakika haberi... Konya'da doktor Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne babasının katillerini bulan jandarmaya sarılıp gözyaşı döktü. Büyükşen, "Kardeşlerim zanlıydı. Katilin aileden çıkmaması mutlu etti" dedi. Azmettirici oldukları belirlenen Esra Taş ve Abdullah Başdemir'in ifadeleri ise şoke etti.

21 şüpheli ise serbest kaldı. Esra Taş'ın sevglisi Hüseyin K. ile ayrıldığı ve bu nedenle ilişkiyi onaylamayan Hüseyin K.'nın ailesine kin beslediği ortaya çıktı.

Taş'ın daha sonra tanıştığı Abdullah Başdemir aracılığıyla para karşılığı tuttuğu iki kiralık katile adresi verdiği, ancak katillerin adresi karıştırarak Büyükşen'lerin evine girerek cinayetleri işledikleri belirtildi.

Osman Büyükşen, cinayeti aydınlatan özel ekipteki jandarmaya sarılarak, "Cinayeti bu adamlar çözdü. Anne ve babamın katillerini bu adamlar yakaladı" diyerek ağladı.

"KATİLİN AİLEDEN ÇIKMAMASI MUTLU ETTİ"

Büyükşen, "Gözaltına alınan kişilerden itiraf geldiğinde buruk da olsa bir mutluluk yaşadık. Katilin aileden çıkmaması bir nebze de olsa mutlu etti. Kardeşlerim zan altındaydı. Bundan kurtuldular. Gerçek katiller yakalandı. 3 yıldır tek başıma bayramlarımı geçiriyordum. Bu bayramda kardeşlerimle birlikte olacağız. Annem ve babam adına kurbanımızı keseceğiz" dedi.

Fotoğraftakiler: Abdullah Başdemir ve Esra Taş

BİRBİRİNİ SUÇLADILAR

Esra Taş ve Abdullah Başdemir'in mahkemedeki ifadelerine SABAH ulaştı. Taş ifadesinde, "Abdullah Başdemir ile bir ilişki içerisine girdim. Abdullah bana 'Ben onları öldürttüm' dedi" derken, Başdemir ise iddiaları yalanlayarak "Ben kimseyi öldürmedim. Beni kullandığını düşünüyorum. Cinayet Esra'nın başkaları ile planladığı bir olay" diye ifade verdi. Diğer tutuklanan şüpheli Mustafa Okşen ve Zekeriya Okşen de iddiaları yalanladı.


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