Son dakika... Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kiralık katilin asıl hedefinde bulunan Hüseyin K. ile Büyükşen çiftinin evlerinin sokağın köşesinde olması ve her iki evin de bahçe kapılarının mavi olması nedeniyle evleri karıştırıp yanlış eve girdiği ortaya çıktı.

Edinilen son dakika bilgisine göre Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürülmüş, çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtulmuştu.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE 4 TUTUKLAMA

Konya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu katilin evleri karıştırdığı şüphesi üzerinde durulmuş, bunun neticesinde de yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden cinayeti azmettiren Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım eden kuzenler Mustafa ve Zekeriya Okşen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

SON DAKİKA DETAYI!

KATİL MAVİ KAPI NEDENİYLE EVLERİ KARIŞTIRDI

Kar maskeli ve susturucu kullanan katilin yanlış eve girmesinin nedeni de ortaya çıktı. Afganistan uyruklu olduğu değerlendirilen kiralık katile evin adresi ve özellikleri telefonla tarif edildi. Katil sokağın köşesinde bulunan mavi bahçe kapılı Hüseyin K.'ya ait ev yerine yine başka sokağın köşesinde bulunan mavi bahçe kapılı Büyükşen çiftinin evine girdiği belirtildi.

Olay günü Hüseyin K.'nın evinde de anne-babası ve erkek kardeşinin olduğu öğrenildi. Hüseyin K.'nın evinin kapısı da olaydan sonra yeşil renge boyandığı ileri sürüldü. Büyükşen çifti ve Hüseyin K.'nın anne-babasının da fiziki özelliklerinin birbirine benzediği kaydedildi.

Fotoğraftakiler: Abdullah Başdemir ve Esra Taş

OSMAN BÜYÜKŞEN MÜGE ANLI'YA ÇIKINCA PANİK YAPMIŞLAR

Jandarma ekipleri, sabırla aylar süren teknik ve fiziki takip yaptı. Bu süreçte olayla ilgisi bulunan 150 kişinin ifadesine başvuruldu.

Öte yandan azmettiriciler Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın, Büyükşen çiftinin doktor oğulları Osman'ın Müge Anlı'nın programına çıkmasının ardından panik yaptıkları, kendi aralarında konunun yanlış eve girilme mevzusuna getirilmesi durumunda sıkıntı yaşayabileceklerini konuştukları öğrenildi.

KATİLİN YAKALANMASIYLA İLGİLİ SON DURUM;

İZİ SÜRÜLDÜ, NETİCE ALINDI

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen cinayeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten Jandarma ekipleri tetiği çeken katilin izini sürüyordu.

Yapılan çalışmaların ardından cinayetin azmettiricisi Abdullah Başdemir'in yanında çoban olarak çalışan Hamidullah A., Ankara'da bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

KİRALIK KATİL CİNAYETTEN 3 GÜN SONRA İŞTEN AYRILMIŞ

Çoban Hamidullah A.'nın cinayetten 3 gün sonra işten ayrılarak Konya'dan uzaklaştığı öğrenildi.

Ankara'da gözaltına alınan katil zanlısının sorgulanmak üzere soruşturmanın yürütüldüğü Konya İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.







