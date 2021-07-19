Son dakika: Müge Anlı'daki 'yanlışlık' cinayetinde şok detay! Büyükşen çifti böyle öldürülmüş
Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde kiralık katil ve azmettiricileri jandarma operasyonuyla yakalanmıştı. Kiralık katilin nasıl yanlış eve girip Necla-Metin Büyükşen'i öldürdüğü ortaya çıktı. Öte yandan Evlat Osman Büyükşener, Müge Anlı'ya ailesinin katilini bulmak için katılında kiralık katil büyük panik yaşamış. İşte Büyükşen cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi ve 'mavi kapı' detayı...
19 Temmuz 2021, Pazartesi 09:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Son dakika... Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kiralık katilin asıl hedefinde bulunan Hüseyin K. ile Büyükşen çiftinin evlerinin sokağın köşesinde olması ve her iki evin de bahçe kapılarının mavi olması nedeniyle evleri karıştırıp yanlış eve girdiği ortaya çıktı.
Edinilen son dakika bilgisine göre Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürülmüş, çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtulmuştu.
BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE 4 TUTUKLAMA
Konya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu katilin evleri karıştırdığı şüphesi üzerinde durulmuş, bunun neticesinde de yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden cinayeti azmettiren Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım eden kuzenler Mustafa ve Zekeriya Okşen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
SON DAKİKA DETAYI!
KATİL MAVİ KAPI NEDENİYLE EVLERİ KARIŞTIRDI
Kar maskeli ve susturucu kullanan katilin yanlış eve girmesinin nedeni de ortaya çıktı. Afganistan uyruklu olduğu değerlendirilen kiralık katile evin adresi ve özellikleri telefonla tarif edildi. Katil sokağın köşesinde bulunan mavi bahçe kapılı Hüseyin K.'ya ait ev yerine yine başka sokağın köşesinde bulunan mavi bahçe kapılı Büyükşen çiftinin evine girdiği belirtildi.
Olay günü Hüseyin K.'nın evinde de anne-babası ve erkek kardeşinin olduğu öğrenildi. Hüseyin K.'nın evinin kapısı da olaydan sonra yeşil renge boyandığı ileri sürüldü. Büyükşen çifti ve Hüseyin K.'nın anne-babasının da fiziki özelliklerinin birbirine benzediği kaydedildi.
Fotoğraftakiler: Abdullah Başdemir ve Esra Taş
OSMAN BÜYÜKŞEN MÜGE ANLI'YA ÇIKINCA PANİK YAPMIŞLAR
Jandarma ekipleri, sabırla aylar süren teknik ve fiziki takip yaptı. Bu süreçte olayla ilgisi bulunan 150 kişinin ifadesine başvuruldu.
Öte yandan azmettiriciler Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın, Büyükşen çiftinin doktor oğulları Osman'ın Müge Anlı'nın programına çıkmasının ardından panik yaptıkları, kendi aralarında konunun yanlış eve girilme mevzusuna getirilmesi durumunda sıkıntı yaşayabileceklerini konuştukları öğrenildi.
KATİLİN YAKALANMASIYLA İLGİLİ SON DURUM;
İZİ SÜRÜLDÜ, NETİCE ALINDI
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen cinayeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten Jandarma ekipleri tetiği çeken katilin izini sürüyordu.
Yapılan çalışmaların ardından cinayetin azmettiricisi Abdullah Başdemir'in yanında çoban olarak çalışan Hamidullah A., Ankara'da bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
KİRALIK KATİL CİNAYETTEN 3 GÜN SONRA İŞTEN AYRILMIŞ
Çoban Hamidullah A.'nın cinayetten 3 gün sonra işten ayrılarak Konya'dan uzaklaştığı öğrenildi.
Ankara'da gözaltına alınan katil zanlısının sorgulanmak üzere soruşturmanın yürütüldüğü Konya İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.