Mehmet Taşdelen’e kuzeni Ayşe Altuntaş’ı öldürdüğünü itiraf etmesine rağmen ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimi uygulandı. Taşdelen, müebbet hapse çarptırıldı.

İstanbul - Kuzeni Ayşe Altuntaş’ı silahla vurup öldürdükten sonra kazdığı çukura gömdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Mehmet Taşdelen, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Sultangazi’de 18 Temmuz 2019’da, 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş gece saat 05.30 sıralarında evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

DELİLLERİ YOK ETTİ

Müge Anlı’nın kayıplarla ilgili sunduğu televizyon programına katılan Altuntaş’ın kuzeni Mehmet Taşdelen, bu kişiyle sevgili olduklarını belirtmiş ve çelişkili açıklamalarda bulunmuştu.

Şüpheleri üzerine çeken Taşdelen gözaltına alınmış ve emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etmişti. Taşdelen savunmasında, silahın Altuntaş’ın elinden almaya çalışırken patladığını söylemişti. Tutuklanarak hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanık Taşdelen’in yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Taşdelen ve taraf avukatları katıldı.

Bir önceki celse esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık Taşdelen’in, Ayşe Altuntaş’ı vurduktan sonra polis veya ambulansı aramadığını, sonrasında ise suça ilişkin tüm delilleri (cep telefonu, başörtüsü ve ferace) yok ettiğini belirtti. Mütalaada, Mehmet Taşdelen ile Ayşe Altuntaş’ın cinayetten önceki tarihlerde sık sık buluştukları ve sanığın maktulü birçok kez darp ettiği, Mehmet Taşdelen’in yanında silahını getirdiği ve olay esnasında bu silahla bir el ateş ederek bulundukları yerde bulunan çukura Altuntaş’ı gömdüğü belirtildi.

KAZMA KÜREK GETİRDİ

Sanık Taşdelen’in, aracıyla kazma ve kürek getirmesi ile maktul Altuntaş’ın üzerinde küçük bir leke haricinde hiçbir şekilde kan veya toprak izinin olmaması birlikte değerlendirildi ve cinayeti tasarlayarak işlediği ifade edildi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Taşdelen’i “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.











