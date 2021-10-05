Türkiye Son dakika... Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Son dakika... Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 10.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça açıklarında meydana gelen depremin derinliği 7.12 km. olarak açıklandı.

05 Ekim 2021, Salı 11:16 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 10.54'te deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 7.12 km. olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 8.1 km. olarak paylaştı.


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