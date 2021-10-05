Son dakika... Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 10.54'te deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 7.12 km. olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 8.1 km. olarak paylaştı.



