Muğla deprem son dakika...AFAD'ın verilerine göre Türkiye saati ile 11,37'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan AFAD'tan gelen yeni son dakika bilgisine göre ise Datça ilçesi açıklarında saat 08.12'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



