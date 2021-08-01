Son dakika: Muğla Datça'da bir deprem daha oldu! Büyüklüğü...
Muğla Datça'da 12:14'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 11,37'de 4,3 büyüklüğünde, saat 07.31'de 5.5 büyüklüğünde saat 08.12'de ise 4,2 büyüklüğünde depremler olmuştu.
01 Ağustos 2021, Pazar 11:52 Son Güncelleme:
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Muğla deprem son dakika...AFAD'ın verilerine göre Türkiye saati ile 11,37'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan AFAD'tan gelen yeni son dakika bilgisine göre ise Datça ilçesi açıklarında saat 08.12'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.