Türkiye Son dakika: Muğla Ula'da yangın! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, jandarma evleri tahliye ediyor

Son dakika: Muğla Ula'da yangın! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, jandarma evleri tahliye ediyor

Türkiye

Son dakika: Muğla Ula'da yangın! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, jandarma evleri tahliye ediyor

Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Muğla-Fethiye kara yolu ulaşıma kapatıldı. Jandarma yakın evlerdeki vatandaşları tahliye etmeye başladı.

28 Haziran 2021, Pazartesi 15:33 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı. Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.

Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.


Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.

Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.

DUMANDAN ETKİLENENLERE EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler jandarma ekiplerince evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Çok sayıda mahalle sakini bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasına engellemeye çalışıyor.


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