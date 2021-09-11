Son dakika: Muğla'da deprem! Datça açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.4!
Son depremler... Muğla'da deprem oldu. AFAD Datça açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.4 olarak duyurdu.
11 Eylül 2021, Cumartesi 16:46 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Muğla'nın Datça açıklarında saat 16.31'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 16.31'de Muğla'nın Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Datça'ya 40.07 uzaklıkta yaşanırken, depremin derinliği 8.02 km. olarak bildirildi.
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