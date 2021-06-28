Türkiye Son dakika: Muğla'da orman yangını

Son dakika: Muğla'da orman yangını

Türkiye

Son dakika: Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

28 Haziran 2021, Pazartesi 21:14 Son Güncelleme:
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Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, arazözler, dozer ve su tankerleri ile söndürülmeye çalışılan yangına, çok sayıda orman işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede orman işçilerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Muğla Tarım Orman Müdürü Barış Saylak da alana gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

AA

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