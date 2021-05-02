Türkiye Son dakika: Muğla'da tam kapanmada ahtapotlar limana vurdu

Son dakika: Muğla'da tam kapanmada ahtapotlar limana vurdu

Türkiye

Son dakika: Muğla'da tam kapanmada ahtapotlar limana vurdu

Muğla'nın Datça ilçesinde, tam kapanma nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber doğa kendini yeniledi, ahtapotlar limana kadar geldi.

02 Mayıs 2021, Pazar 17:42 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Datça ilçesinde, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla beraber doğa kendini yenilemeye başladı. Denizde ve kıyılarda hareketlilik kesilince limana kadar gelen ahtapotlardan biri bölgedeki balıkçı tarafından yakalandı.


Datça'da tam kapanma döneminde balıkçı barınağı olan liman, ahtapotların akınına uğradı. Datça'da 10 yaşından beri geçimini balıkçılıktan sağlayan 41 yaşındaki Umut Kantarlı, bugün teknesinin bakımını yaparken, deniz dibindeki ahtapotu fark etti. Kantarlı, misina oltası ile iki denemenin ardından ahtapot yakalamayı başardı. Arkadaşının yardımıyla ahtapotu kepçeye alarak kıyıya çıkaran Kantarlı, "Bu karantina nasibi. Karantina balıkçıya yaradı. İnsanların azalmasıyla limanda ahtapot çoğaldı. Her gün bir tane nasip oluyor. Yaklaşık 1,5 - 2 kilo ağırlığında var " dedi.


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