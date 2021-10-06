Türkiye Son dakika! Muğla'da yangın! Dalaman ilçesinde orman yangını

Son dakika! Muğla'da yangın! Dalaman ilçesinde orman yangını

Türkiye

Son dakika! Muğla'da yangın! Dalaman ilçesinde orman yangını

Muğla'da yangın çıktı. Son dakika haberine göre, Muğla Dalaman'da çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, 'Gece başlayan Muğla Dalaman Sırmadere yangını kontrol altına alındı' dedi.

06 Ekim 2021, Çarşamba 09:17 Son Güncelleme:
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Son dakika Muğla'da yangın haberi...Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Atakent Mahallesi Dereköy mevkisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


MUĞLA'DAKİ YANGIN RÜZGAR ETKİSİYLE YAYILDI

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale edildi.

Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ile 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Gece başlayan Muğla Dalaman Sırmadere yangını kontrol altına alındı" dedi.

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