Son dakika Muğla'da yangın haberi...Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Atakent Mahallesi Dereköy mevkisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.





MUĞLA'DAKİ YANGIN RÜZGAR ETKİSİYLE YAYILDI

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale edildi.

Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ile 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Gece başlayan Muğla Dalaman Sırmadere yangını kontrol altına alındı" dedi.