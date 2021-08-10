Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları, 13'üncü günde devam ederken rüzgarın şiddetiyle Alibaba Dağı eteklerinde yangın büyüdü. Farklı noktalara sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Karadan müdahalenin zor olduğu bölgede, 3 uçak ve 9 helikopter ile söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Sabah saatlerinde DHA muhabiri Tolga Taşçı, CNN Türk canlı yayınında "Alevler hala devam ediyor ve zaman zaman da büyüyebiliyor. Alevlerin olduğu bölgeye karadan ulaşmak neredeyse imkansız" demişti. Bunun yanı sıra Muğla'nın Ula ilçesi ve Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü.

Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda 29 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ile orman işçileri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın, ormana sıçrarken, ekipler ise alevlerle yoğun mücadele başlattı. Orman, itfaiye, polis, jandarma, Kızılay ve UMKE ekiplerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri de bölgede görev yapıyor.

Yangın, 13'üncü günde Çövmen Yaylası ile Çiçekbaba Dağı arasındaki vadide devam ederken, bu hatta sarp yamaçlar ve derin vadilerin bulunması, karadan müdahaleyi olumsuz etkiliyor. Bölgede, havadan 9 helikopterle aralıksız müdahalede bulunuluyor.

DHA muhabiri Tolga Taşçı, "Köyceğiz'de yangının 13. günü ve yangın devam ediyor. Dün olumlu haberler vermiştik, bugün de yine havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Alevler hala devam ediyor ve zaman zaman da büyüyebiliyor. Alevlerin olduğu bölgeye karadan ulaşmak neredeyse imkansız. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor alevler. Karadan da alevlere giden yeni yollar açılmaya çalışılıyor" açıklamasını yaptı.

YANGIN BÜYÜDÜ

Rüzgarın şiddetini artırmasıyla Alibaba Dağı eteklerinde yangın büyüdü. Farklı noktalara sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Karadan müdahalenin zor olduğu bölgede, 3 uçak ve 9 helikopter ile söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

ULA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında bir hektar alan zarar gördü. Çıtlık Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

AYDIN'DA OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN VATANDAŞLARIN DA DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Aydın'ın merkez Efeler ilçesinde ağaçların da bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Ata Mahallesi Kanal Yolu mevkisindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu itfaiye ekiplerine bildiren bölgedeki vatandaşlar aynı zamanda yangına müdahale etti. Ağaçların da bulunduğu bölgedeki yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Vatandaşlardan Fatih Yalçın, AA muhabirine, alevleri görünce yangın alanına koştuğunu söyledi.

Mahallelinin yangın yerinde birlik ve beraberlik örneği gösterdiğini dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Allah’a çok şükür vatanımıza her zaman sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sonuçta zarar gören alanlar vatan toprağı. Doğayı ve yeşili korumaya çalışıyoruz. Vatanı korumak her gencin birinci önceliği olmalı. Biz de hemen yangına müdahale ederek kontrol altına alınmasını sağladık. Hortum ve su taşıyarak ekiplere yardımcı olduk. Allah devletimizi ve milletimizi büyük afetlerden korusun."

KAŞ'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yaylaçavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

MİLAS YANGININDA 11'İNCİ GÜN

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Önce Aşağı Mazı, ardından Yukarı Mazı mevkilerindeki evler, alevlere teslim oldu. Her iki bölge de tahliye edildi. Sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu. Buradaki mahalleler tahliye edilirken, bu kez alevler Türkevleri Mahallesi'ne yöneldi. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev kullanılmaz hale geldi. Havadan müdahalenin başlamasıyla Çökertme'deki yangın, kontrol altına alındı. Ören Mahallesi yönünde ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali'ne yöneldi. Santralin ana binasına dayanan alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ardından Gürceğiz ve Bayırköy mahallelerinde etkili olan yangında onlarca ev küle döndü.

Bayırköy Mahallesi'ndeki yangında ise alevler Yeniköy Termik Santrali'ne 5 kilometre yaklaşınca santral çevresinde önlemler arttırıldı. Santralin etrafına çekilen 2 kilometrelik hatta su tankerleri, arazöz ve iş makineleriyle yüzlerce personel hazır bekletildi. Santral çevresindeki hattın sağ ve solundaki makilik alan tırpanlandı, hendekler kazıldı, bazı ağaçlar da alevlerin önüne geçebilmek için zorunlu olarak kesildi. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da santral çevresinde olası yangın tehlikesine karşı bekletildi. Orman ekipleri yangına set çekerken, alevlerin yüksek kesimlerden aşağılara inmesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

Yangında 11'inci güne girilirken, Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam eden alevlere havadan 2 uçak, 5 helikopter, karadan da 55 arazöz, 40 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye görevlisiyle müdahale sürüyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ DUYURDU: ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Çanakkale'de Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasında Kösedere köyü Çamiçi Mahallesi yakınındaki bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler, yerleşim alanına yaklaşan alevlerin daha fazla ilerlemesini engellemek için vatandaşların da yardımıyla yoğun çaba sarf etti. Bölgede 3 hektar alanda etkili olduğu belirlenen yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ''Bugün sabah saatlerinde başlayan Çanakkale Ezine yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.







