Türkiye Son dakika: Muğla'da yangının tehdit ettiği bir yerleşim yeri tahliye edildi

Son dakika: Muğla'da yangının tehdit ettiği bir yerleşim yeri tahliye edildi

Türkiye

Son dakika: Muğla'da yangının tehdit ettiği bir yerleşim yeri tahliye edildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangının tehdit ettiği bir yerleşim yerinde yaşayanlar tahliye edildi.

06 Ağustos 2021, Cuma 01:18 Son Güncelleme:
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Kavaklıdere ilçesinde üç gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi Yumaklı mevkisindeki yerleşim yerinde yaşayanlar, ekipler tarafından uyarıldı.

Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

Aracı olmayan vatandaşların tahliyesi de ekipler tarafından sağlandı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA

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