Son dakika: Muğla'daki orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haberine göre, Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 1 dönüm alan zarar gördü.
17 Ocak 2022, Pazartesi 22:47 Son Güncelleme:
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Yatağan ilçesinin Kafaca-Kaplancık Mahallesinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yatağan Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale bulundu. Rüzgarlı havaya rağmen alevler kısa sürede söndürülürken, 1 dönümlük kızılçam ormanı küle döndü. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
Cavit AKGÜN MUĞLA (DHA)