Türkiye Son dakika: Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Son dakika: Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Türkiye

Son dakika: Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 11 ayrı noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

16 Eylül 2021, Perşembe 00:17 Son Güncelleme:
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Marmaris, Milas, Menteşe, Yatağan, Ula, Köyceğiz ve Kavaklıdere ilçelerindeki 11 noktada yıldırım düşmesi nedeniyle orman yangınları çıktı.


Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle de karadan yapılan müdahaleyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

AA

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