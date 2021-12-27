Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu’nun hakkında disiplin soruşturması açıp Onur Kurulu’na sevk ettiği Muharrem Sarıkaya istifa etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, İHA muhabiri Ahmet Demir'e canlı yayın esnasında tokat atan Muharrem Sarıkaya’nın savunması alınarak Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar vermişti.

Savunması istenen Muharrem Sarıkaya elektronik posta yoluyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu’na istifasını sundu.

NE OLDU?

Muharrem Sarıkaya, İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülere gelen tepkilerin ardından Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciği görevinden istifa etti. Muharrem Sarıkaya istifa sonrası sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamasında, 'Hataydı, yaptığım hareket bana yakışmadı' dedi.







