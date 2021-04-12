Siyaset Son dakika... Muharrem İnce koronavirüse yakalandı

Son dakika... Muharrem İnce koronavirüse yakalandı

Siyaset

Son dakika... Muharrem İnce koronavirüse yakalandı

Gelen son dakika haberine göre; Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından koronaya yakalandığını duyuran Muharrem İnce, şu mesajı paylaştı: Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız.



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