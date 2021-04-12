Son dakika... Muharrem İnce koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından koronaya yakalandığını duyuran Muharrem İnce, şu mesajı paylaştı: Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız.







