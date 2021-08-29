Son dakika! Muhittin Böcek'in acı günü! Koronavirüsten hayatını kaybetti
Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
29 Ağustos 2021, Pazar 15:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ağabeyi Şadi Böcek'in koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte Ağabeyim Şadi Böcek'i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize baş sağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.
BUNLARI DA OKUYUN