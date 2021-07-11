Türkiye Son dakika: Muhtarı kurtarmak isteyen ekonomist kendi canından oldu!

Son dakika: Muhtarı kurtarmak isteyen ekonomist kendi canından oldu!

Türkiye

Son dakika: Muhtarı kurtarmak isteyen ekonomist kendi canından oldu!

Antalya'da muhtar ile parkta koyun otlatan 6 kişi arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için koşan ekonomist Eşref Demircan, arkadan yaklaşan bir kişinin kafasına satırla vurmasıyla hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2021, Pazar 12:39 Son Güncelleme:
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Olay, 9 Temmuz'da saat 22.30 sıralarında Baraj Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Parkta koyun otlatanlardan rahatsız olan mahalleli, muhtar Adnan Uç'a haber verdi. Parka gelen Muhtar Uç, gruptaki 6 kişiden, koyunları başka yerde otlatmalarını istedi.

KAVGAYI AYIRMAK İÇİNELİNDEKİ TABANCAYI ALDI

Karşılıklı tartışmanın ardından kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan ve finans işi yaptığı öğrenilen Eşref Demircan, kavgayı ayırmak istedi, gruptaki bir kişinin elindeki tabancayı aldı.

ARKASINDAN SATIRLA VURDU

Bu arada arkadan yaklaşan bir kişi, Demircan'ın başına satırla vurdu. Kavgayı görüp olay yerine gelen muhtarın kardeşi Ayhan Uç da başından yaralandı.

KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine gelen polis, tarafları ayırdı. Yaralılar ambulansla hastanelere götürüldü. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eşref Demircan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alınan Demircan'ın cansız bedeni, Burdur'un Çavdır ilçesinde toprağa verildi. Kavgaya karışan ve cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Mertcan D. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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