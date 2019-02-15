Murat Hazinedar, 4 Ocak 2018’de İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı. Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, bugün de yazılı olarak yayımladığı basın açıklamasıyla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Murat Hazinedar "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" notuyla Twitter'dan da istifa dilekçesini paylaştı. Hazinedar istifa dilekçesinde şu sözlere yer verdi:

CHP yönetiminin, şahsıma parti içinden yapılan kumpasa karşı; başta Parti Genel Başkanı’nın bilgisi olmasına ve buna dair gereğini yapacağına ilişkin söz, tavır ve taahütlerine rağmen, bırakınız siyasi etiği, hak, hukuk, adalet duygusuna ve her türlü dürüstlük kuralına aykırı tutumunu kınıyorum.

CHP’nin içindeki sorunlu siyaset anlayışına karşı yılmaz bir şekilde yıllarca mücadele ettim. Aynı mücadeleyi bu sefer, parti içinde değil dışında, halkın yararına gerçekleştirmek için 2013’te davet üzerine CHP’ye üye olurken umutlarım milletimiz adına yeniden yeşermişti.

‘HASTALIKLAR DEVAM EDİYOR’

Beşiktaş Belediye Başkanlığım sırasında da siyasetimizin merkeze halkımızı ve onun değerlerini koyduk.

Ancak; tüm bunlara rağmen aynı hastalıklar CHP’de devam etmektedir. Kurucu felsefenin simgesi 6 okundan birisi olan Devrimcilik ilkesi değişimcilik şeklinde dahi bulunmamaktadır.

Her türlü parti içi siyasi eleştiriyi bir kenara bırakarak mücadele yapılabileceğini değerlendirsek dahi -ki beyhude bilinmez ve sonu gelmez olduğu muhakkak- insani tarafını yitiren bu yapıda bulunmak her türlü izahtan vareste durumdadır.

Zira geçen hafta Eski Ordu Milletvekili Amcamız merhum Mazhar Hazinedar’ın (en sade bir üyeye bile yaptığı) cenaze duyurusu (SMS) tüm vicdani duygularını yitirmiş CHP İl Başkanı ve CHP Beşiktaş İlçe Başkan Vekili tarafından yapılmamıştır.

Bu insanlarla ve anlayışla yıllardır mücadele ediyorken hep sözlerine güvendiğim Sayın Kılıçdaroğlu’nun da bu anlayışın egemen olmasına dair siyaseti CHP’den istifa zaruretini ortaya çıkarmıştır.

Bugün, CHP olarak veremediğiniz cevaplar ile kararan ve yarın bir gün susturamayacağınız vicdanınıza karşı kalkamayacağınız hesaplarınızla ve dahi milletin değerlerini ayaklar altına almış olmanın vebali ile sizleri baş başa bırakıyor, yukarıda arz ettiğim nedenlerle CHP üyeliğinden istifa ediyorum.

İşte o dilekçe: