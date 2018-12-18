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Son dakika: Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi

Papağana işkence görüntüleriyle büyük tepki toplayan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Savcılık, Özdemir'i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti

18 Aralık 2018, Salı 15:50 Son Güncelleme:
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Son dakika: Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü.

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Murat Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 

Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Murat Özdemir, basın mensuplarının soruları üzerine, “Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadım” dedi. Murat Özdemir, sorgusu yapılmak üzere savcılığa götürüldü.

SERBEST KALDI, AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Savcılık, Murat Özdemir'i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti.

İHA

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