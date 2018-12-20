Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'deki MasterChef'in eski yarışmacısı Murat Özdemir, geçen pazartesi akşamı papağana işkence yaptığı videoyu sosyal medyada paylaşınca olay olmuştu.

Büyük tepki gören Murat Özdemir, İstanbul Ortaköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Dizinde çıkık, başında da doku zedelenmesi olan papağan dün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde ameliyat edilmişti.

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Serhat Özsoy, 1-2 ay tedavisi sürecek olan papağanın erkeklere karşı tepki gösterdiğini söylemişti.

BU SABAH ÖLDÜ

Gereken tüm müdahalelerin yapıldığı Bahtiyar isimli papağan, bu sabah öldü.

Uzun süre beslenemediği tahmin edilen papağanın kesin ölüm nedeni, yapılacak tıbbi incelemenin sonucunda belli olacak.

Kaynak: TRT Haber

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