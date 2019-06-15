Fenerbahçe transferi resmi internet sitesinden duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

21 yaşındaki oyuncuya Sarı-Lacivertli forma altında başarılar dileriz.

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