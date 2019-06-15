Son dakika! Murat Sağlam resmen Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı
Fenerbahçe transferi resmi internet sitesinden duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
21 yaşındaki oyuncuya Sarı-Lacivertli forma altında başarılar dileriz.
Bu haberi de okudularMurat Sağlam kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?