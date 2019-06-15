Son dakika! Murat Sağlam resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı

15 Haziran 2019, Cumartesi 15:10 Son Güncelleme:
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Son dakika! Murat Sağlam resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe transferi resmi internet sitesinden duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 

21 yaşındaki oyuncuya Sarı-Lacivertli forma altında başarılar dileriz. 

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