Son dakika: Müsilaj (deniz salyası) çalışmalarıyla ilgili Bakan Kurum'dan flaş açıklama
Son dakika haberine göre, müsilaj çalışmalarıyla ilgili il il son durumu açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli bilgiler paylaştı. İşte son dakika müsilaj haberinin detayları...
10 Haziran 2021, Perşembe 16:00 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi...Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; Marmara Denizi'mizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 m³ müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'mızı kararlılıkla uygulayarak temizliğimize devam edeceğiz.
8 Haziran'da 15 bölgede denizden 235,2 m³, 9 Haziran'da 16 bölgede denizden ve karadan 156,6 m³ müsilajı temizledik.
Şehirlerimize göre;
- İstanbul 103,8 m³
- Balıkesir 79 m³
- Kocaeli 56 m³
- Yalova 53 m³
- Bursa 50 m³
- Çanakkale 27 m³
- Tekirdağ 23 m³ müsilaj topladık.
Marmara Denizi'mizde 1.000 kişilik ekibimiz, 46 temizleme gemimiz ve 27 teknemizle 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Medeniyetimizin göz bebeği şehirlerimizi, Marmara Denizi'mizi ve deniz canlılarımızı kaderine terk etmeyerek kirlilikten kurtaracağız.