Son dakika haberi...Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; Marmara Denizi'mizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 m³ müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'mızı kararlılıkla uygulayarak temizliğimize devam edeceğiz.

8 Haziran'da 15 bölgede denizden 235,2 m³, 9 Haziran'da 16 bölgede denizden ve karadan 156,6 m³ müsilajı temizledik.





Şehirlerimize göre;

- İstanbul 103,8 m³

- Balıkesir 79 m³

- Kocaeli 56 m³

- Yalova 53 m³

- Bursa 50 m³

- Çanakkale 27 m³

- Tekirdağ 23 m³ müsilaj topladık.

Marmara Denizi'mizde 1.000 kişilik ekibimiz, 46 temizleme gemimiz ve 27 teknemizle 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Medeniyetimizin göz bebeği şehirlerimizi, Marmara Denizi'mizi ve deniz canlılarımızı kaderine terk etmeyerek kirlilikten kurtaracağız.