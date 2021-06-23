Türkiye Son dakika: Müsilaj için kurulan bilim kuruluna Hasan Mandal başkanlık edecek

Son dakika: Müsilaj için kurulan bilim kuruluna Hasan Mandal başkanlık edecek

Türkiye

Son dakika: Müsilaj için kurulan bilim kuruluna Hasan Mandal başkanlık edecek

Son dakika! Müsilaj için bilim kurulu oluşturuldu. Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi. Bilim kurulu 21 bilim insanından oluşacak.

23 Haziran 2021, Çarşamba 13:32 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; 21 bilim insanından oluşan, Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi.

Marmara Denizi'nde görülen müsilaj tehlikesiyle mücadelede yeni bir adım atıldı.

21 bilim insandan oluşan özel bir birim kuruldu. Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi.

Bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 5 bin 738 metreküp müsilaj temizlendi.



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