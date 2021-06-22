Türkiye Son dakika: Müsilajla mücadelede 16 işletme faaliyetten men edildi

Son dakika: Müsilajla mücadelede 16 işletme faaliyetten men edildi

Türkiye

Son dakika: Müsilajla mücadelede 16 işletme faaliyetten men edildi

Son dakika haberine göre, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu nedeniyle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi. Haberi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu.

22 Haziran 2021, Salı 13:57 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin Kocaeli’nde açıklamalarda bulundu.

Kurum, 1500'ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj topladıklarını bildirdi. Bakan Kurum, "Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi" dedi.

Bakan Murat Kurum, oksijen seviyesini artıracak cihazları Marmara Denizi'ne bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline yaygınlaştıracaklarını bildirdi.


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