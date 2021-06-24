Türkiye Son dakika: Müsilajlar Marmara Denizi'nden çıkarılıp burada toplanıyor

Son dakika: Müsilajlar Marmara Denizi'nden çıkarılıp burada toplanıyor

Türkiye

Son dakika: Müsilajlar Marmara Denizi'nden çıkarılıp burada toplanıyor

Son dakika haberine göre, Müsilajlar Marmara Denizi'nden çıkarıldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'nde toplanıyor.

24 Haziran 2021, Perşembe 13:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Marmara Denizi'nden çıkan müsilaj, Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'nde toplanıyo

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen müsilajla mücadelede çalışmalarında denizden toplanan müsilaj, toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ'a ait Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli Depolama Alanı'na getiriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen müsilajla mücadelede çalışmalarında denizden toplanan müsilaj, toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ'a ait Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli Depolama Alanı'na getiriliyor.

Sızdırmaz vidanjörlerle getirilen müsilaj 3 bin metreküplük depolama alanına dökülüyor.

Depolama alanı çöplerin döküldüğü yerin hemen yanında bulunuyor. Toprağa dökülen müsilajın kahverengi renk aldığı ve su birikintilerinin de oluştuğu görülüyor.

İlgili Haberler
ODTÜ, ilk kez derin Marmara'daki müsilaj tabakalarını inceledi



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
TRT de YouTube yarışına katılıyor
Hakan Çelik
Şirin Sever
Şener Şen'in ismi ikna için yeter mi?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Hesap kitap
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Karamollaoğlu ve Asiltürk
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İşte ‘Turkovac’ ile ilgili son gelişmeler… Herkes gönüllü olabilir mi?