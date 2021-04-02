Son dakika: Nakdi Ücret ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan Selçuk duyurdu
Son dakika: Mart Ayına İlişkin Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri 9 Nisan’da hesaplara yatırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu.
02 Nisan 2021, Cuma 11:05 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan’da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.
Bakan Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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