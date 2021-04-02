Ekonomi Son dakika: Nakdi Ücret ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan Selçuk duyurdu

Son dakika: Nakdi Ücret ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan Selçuk duyurdu

Ekonomi

Son dakika: Nakdi Ücret ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan Selçuk duyurdu

Son dakika: Mart Ayına İlişkin Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri 9 Nisan’da hesaplara yatırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu.

02 Nisan 2021, Cuma 11:05 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.

Bakan Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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