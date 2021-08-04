Türkiye Son dakika: Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü

Türkiye

Son dakika: Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Kuş Cenneti'nde çıkan yangın ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 22:41 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Kuş Cenneti'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir ile Nallıhan Belediyesine ait itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin ve Davutoğlan Mahallesi sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA

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