Son dakika... NASA yarışmasında Van Gölü fotoğrafı birinci oldu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği ‘Dünya Turnuvası’ adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraftan biri olmuştu. Yapılan oylama sonucunda birinci seçilen fotoğraf Van Gölü’nün uzaydan çekilen karesi oldu.

ASTRONOTLARIN ÇEKTİĞİ 32 FOTOĞRAF YARIŞTI

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli 32 fotoğraf arasında, en fazla oyu aldı.

VAN GÖLÜ FOTOĞRAFI 2016 YILINDA ÇEKİLMİŞTİ

Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafla ilgili ayrıca Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de veriliyor.