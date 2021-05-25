Ekonomi Son dakika: Nefes kredisi ile ilgili yeni açıklama! Bakan Elvan duyurdu...

Son dakika: Nefes kredisi ile ilgili yeni açıklama! Bakan Elvan duyurdu...

Ekonomi

Son dakika: Nefes kredisi ile ilgili yeni açıklama! Bakan Elvan duyurdu...

Son dakika kredi açıklaması yapan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, nefes kredisiyle ilgili olarak 'Detaylar bu hafta açıklanacak' dedi. Elvan ayrıca 'Kripto düzenlemesi kısa sürede bitecek, vatandaş yönetemeyeceği riski almasın. ' diye konuştu.

25 Mayıs 2021, Salı 16:13 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, nefes kredisi ve kripto paralarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Elvan önemli açıklamalarda bulundu. Elvan, "Nefes kredisiyle ilgili detaylar bu hafta açıklanacak. Bilişim, savunma ve enerji sektörlerinde kredi tahsis süreçleri değişecek. Kripto düzenlemesi kısa sürede bitecek, vatandaş yönetemeyeceği riski almasın. " dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin yıl sonu cari açık beklentisinin 22-25 milyar dolar arasında olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde verilen destek tutarının milli gelire oranının krediler hariç %3’ü aşacağını ifade eden Elvan, kripto varlıkların nasıl vergilendirileceği ve alım satım süreçleriyle ilgili kurallar konusunda çalışmaların sürdüğünü anlattı. Elvan, bankacılık sektörüyle ilgili olarak da bilişim, savunma ve enerji alanlarında kredi tahsis süreçlerinin değişeceğini belirtti.



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