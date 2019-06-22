Son dakika... Nevşehir'de kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Nevşehir'de kaza! Çok sayıda yaralı var Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada turistler dahil 27 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.