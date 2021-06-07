Toplantı sonrası konuşan Nihat Özdemir, "TFF olarak kulüplerimizin sorunlarını dinledik. Yabancı sınırlaması kararını alırken federasyonda çok düşündük. Kulüplerimiz bu sınırın pandemi nedeniyle 1 sene daha ertelenmesini istiyor. Bunu yönetim kurlumuzda yeniden değerlendireceğiz." dedi.

Sözlerine devam eden Özdemir, "Avrupa'da ülkeler 20 takımlı ligden 18'e düşmeye çalışıyor. Takvimler çok sıkışıyor. Biz 4 takım düşürmeye karar verdik. Kulüplerin talebi oldu, değerlendireceğiz. Transfer sezonu başlamadan tüm kulüplerin takım harcama limitlerini ilan edeceğiz. beIN Sports yayın ihalesine göre son taksiti ödemedi. Gelecek sezon için alacağımız rakam da sözleşmeye göre belli." ifadelerini kullandı.



