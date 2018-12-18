AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş CNNTÜRK'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ ORTAK MİTİNG DÜZENLEYEBİLİR"

31 Mart yerel seçimleri öncesi merak edilen sorulara yanıt veren Kurtulmuş, yerel seçim çalışmalarına ilişkin mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki günlerde bir araya gelebileceğini belirten Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli yerel seçimde önemli bazı illerde ortak miting düzenleyebilir" dedi.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

MHP İLE İTTİFAK

Aday tespit noktaları son noktaya geldi. Büyükşehir üzerinde ise MHP ile ittifak görüşmesi yapıldı. Büyükşehirler üzerinde ilçeler üzerinde de çalışmalar yapıldı. liderler bir kez daha görüşerek son çerçeveyi çizerler. Bizim aday gösterdiğimiz yerden MHP, MHP'nin aday gösterdiği yerlerde ise biz destek vereceğiz.

Hangi ilde hangi aday koyacağı bellidir. İttifakın ruhuna uygun bir şekilde karşılıklı jestler yapılıyor. Ortak mitingler görebiliriz. Her iki liderin katıldığı mitingler olabilir. Bu da ittifakın toplam oylarına yansıyabilir diyorum. Ocak ayının ilk yarısında Ankara’da büyük bir lansmanla bütün adaylar bir araya getirilip kamuoyuna açıklanır.

İSTANBUL ADAYI

Bütçe görüşmeleri cuma günü bitiyor bundan sonra İstanbul ve diğer illerimizin adaylarını yaparız. İstanbul adayının bağımsız bir toplantıyı ile duyurulması olur.

"JEFFREY'İN AÇIKLAMALARI KABUL EDİLEMEZ"

Suriye'nin toprak bütünlüğü Irak’ta olduğu gibi bir parçalanma içinden olmadan bu süreçten çıkmalı. Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyecektir. Suriye’nin kuzeyinde burada terör örgütlerinin yerleşmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bunlar bizim için kırmızı çizgimizdir. Bu çerçevede Fırat’ın doğusunu değerlendiriyoruz.

Jeffrey'in açıklamaları kabul edilemez. ABD’nin herhangi bir yetkilisinin bu konuyu söylemesi kabul edilemez. ve bu dostluk ilişkisine sığacak bir şey değildir. bu açıklamalar Türkiye’yi bağlamaz. bizim için milli birliğimiz milli bekamız Orta Doğu’daki haritaların olduğu gibi kalmasından yanadır. ABD ulusal çıkarları ise bu ülkelerin daha çok bölünmesi ve parçalanmasıdır.

ABD’lilerin mantıklı düşünerek üç beş tane militanla işbirliği yapmak değil 81 milyonluk Türkiye'den yana olmalıdırlar. Terör örgütlerinden demokratik ülkelere yar olmaz.