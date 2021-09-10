Numan Kurtulmuş, "İBB titri ile yeni siyasal pozisyona heveslenmesin. Diyelim ki cumhurbaşkanlığı seçimi, önce burada kendisi ispat etmesi lazım. Seçimi kazandığının ertesi gününden itibaren bir takım algı operasyonları ile bir takım çalışmalarla cumhurbaşkanı adayı gibi davranmak ya da böyle davranılmasını tavsiye edenlere kulak vermenin kendisine de faydası olmadığı kanaatindeyim. İmamoğlu'na tavsiyem, kendini potansiyel cumhurbaşkanı adayı değil, fiili bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kabul etmesidir. Buna göre hareket etsin" dedi.



