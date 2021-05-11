Türkiye Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki

Türkiye

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK ekranlarında İsrail'in Mescid-i Aksa'da sebep olduğu şiddet ortamını yorumladı.

11 Mayıs 2021, Salı 12:29 Son Güncelleme:
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Bunu gerilim olarak adlandırmak doğru değil. Bu açık bir saldırıdır. İsrail'in ağır silahla donatılmış polis güçlerinin doğrudan doğruya sivil insanlara karşı hem de kutsal mekanda ibadet ederken mübarek Ramazan günü haince saldırmalarından ibarettir. Bütün dünyanın gözü önünde bu vahşete günlerce hazırlanarak bu noktaya gelmişlerdir.

Bir vahşettir, bir insanlık suçudur. Ramazan ayı boyunca yaşananların tamamı Filistin’de bir avuç Müslümana karşı işlenmiş bir suç değil bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. BM'de bir karar ortaya çıkacakken ABD'nin girişimiyle böyle bir hüküm yayınlanamıyor bile.

Bir insanlık sınavı veriliyor, bu saldırganlığa bu soykırıma sessiz kalanlar da aynı zamanda bu suçu işleyenler kadar da tarih önünde suçludurlar. İsrail’in sicili kabarıktır, çocukları öldürmeyi, masumları öldürmeyi, yaşlıları elinden kolundan tutup atmayı çok iyi bilir. İsrail’in sicili kabarıktır, çocukları öldürmeyi, masumları öldürmeyi, yaşlıları elinden kolundan tutup atmayı çok iyi bilir.

İslam dünyası soğuk savaş döneminde 2’ye ayrılmıştır, bir taraf ABD yanlısı bir taraf Rusya yanlısıydı. Ama hepsinin birinci davası Filistin davasıydı. Malesef bugün İslam dünyasının yöneticileri halklarını tamamiyle bunun dışında bırakarak söylüyorum, İsrail’in korkusu ile onunla bir şekilde anlaşabilmek için kuyruğa girmiş vaziyetteler. İsrail bölgede çok sayıda ABD’nin ve batılı güçlerin askeri varlığını arkasına almışken diyor ki zaman bu zamandır, büyük İsrail’i hayata geçirmek için harekete geçelim.

İsrail’deki birkaç milyon Yahudi değildir asıl güç, siyonizmdir. BM başta olmak üzere birçok yerde uluslararası siyonizmin eli kolu vardır.


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